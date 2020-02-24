欧盟追加拨款2.3亿欧元应对新冠疫情 将制订应急方案

哈通社/努尔苏丹/2月24日 —— 据中新网消息，当地时间2月24日，欧盟委员会危机管理委员莱纳尔契奇与卫生和食品安全委员基里亚基德斯召开联合新闻发布会，就目前欧盟对抗击新冠肺炎疫情的防范和应对措施、财政支持发表声明。

据报道，莱纳尔契奇在记者会上表示，欧盟将追加拨款2.3亿欧元用于抗击新冠病毒。莱纳尔契奇说：“今天我们宣布额外动用2.3亿欧元用于国际抗击新冠病毒……其中1.14亿欧元拨给世卫组织，1500万欧元拨给伙伴国家，还有1亿欧元用于研发疫苗。”

他补充说，还将花费300万欧元用于购买个人防护设备和撤侨。

欧洲委员会危机管理委员勒纳西奇表示，欧盟正围绕新冠肺炎疫情的发展制订不同的危机方案。他还补充说，欧盟卫生委员会将于2月24日举行会议，讨论当前局势。

对于欧洲当局是否打算因新冠病毒而限制在申根区的人员流动的问题，他强调说，世界卫生组织没有提出停止人员流动的建议。

他补充说，欧盟对新冠肺炎疫情的反应基于三项原则：形势分析、协调行动和适度反应。他强调说：“我们将尽一切所能帮助欧盟成员国，但不必恐慌，不要听信谣言，必须协调力量，实时交流信息，只有这样我们才能克服当前局势。”