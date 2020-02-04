  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    新冠疫情：累计确诊人数超过2万 死亡426人

    08:32, 04 二月 2020
    Photo: None
    哈通社/北京/2月4日 – 中国中部城市武汉自2019年12月开始爆发的新型冠状病毒（2019-nCoV）感染的肺炎疫情仍在持续当中。截至4日，全球共有27个国家和地区报告确诊病例20588人（中国确诊20438人），死亡426人。

    新华社 报道，中国国家卫生健康委员会最新通报显示，截至2月3日24时，现有重症病例2788例，累计死亡病例425例，累计治愈出院病例632例，现有疑似病例23214例。

    2月3日0-24时，中国境内新增确诊病例3235例，新增重症病例492例，新增死亡病例64例，新增治愈出院病例157例，新增疑似病例5072例。

    港澳台地区累计通报确诊病例33例：香港特别行政区15例，澳门特别行政区8例，台湾地区10例。

    除中国以外，还有23个国家通报了确诊病例，累计150人。

    1月31日，世界卫生组织正式宣布此次疫情为国际关注的公共卫生紧急事件。

    哈萨克斯坦政府已经从武汉撤回了83名侨民。这批人员目前正在首都郊外的隔离设施中接受观察。哈萨克斯坦首席卫生医师詹达尔别克·别克辛3日在哈萨克媒体中心举行的新闻发布会上表示，医护人员对所有人进行了新型冠状病毒相关检测，检测结果良好，没有人出现发烧、不适等情况。检测报告证明，无人感染新型冠状病毒。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    中国 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!