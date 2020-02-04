新冠疫情：累计确诊人数超过2万 死亡426人

哈通社/北京/2月4日 – 中国中部城市武汉自2019年12月开始爆发的新型冠状病毒（2019-nCoV）感染的肺炎疫情仍在持续当中。截至4日，全球共有27个国家和地区报告确诊病例20588人（中国确诊20438人），死亡426人。

据 新华社 报道，中国国家卫生健康委员会最新通报显示，截至2月3日24时，现有重症病例2788例，累计死亡病例425例，累计治愈出院病例632例，现有疑似病例23214例。

2月3日0-24时，中国境内新增确诊病例3235例，新增重症病例492例，新增死亡病例64例，新增治愈出院病例157例，新增疑似病例5072例。

港澳台地区累计通报确诊病例33例：香港特别行政区15例，澳门特别行政区8例，台湾地区10例。

除中国以外，还有23个国家通报了确诊病例，累计150人。

1月31日，世界卫生组织正式宣布此次疫情为国际关注的公共卫生紧急事件。

哈萨克斯坦政府已经从武汉撤回了83名侨民。这批人员目前正在首都郊外的隔离设施中接受观察。哈萨克斯坦首席卫生医师詹达尔别克·别克辛3日在哈萨克媒体中心举行的新闻发布会上表示，医护人员对所有人进行了新型冠状病毒相关检测，检测结果良好，没有人出现发烧、不适等情况。检测报告证明，无人感染新型冠状病毒。

【编辑：木合塔尔·木拉提】