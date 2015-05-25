投资和发展部：我国轻工业产量增加2.4倍

哈通社阿斯塔纳5月25日电 投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫25日在马吉利斯（议会下院）举行的听证会上表示，受国家发展战略的有利刺激，哈萨克斯坦轻工业产量增长了2.4倍。

阿斯耶特•伊谢克舍夫说："轻工业方面虽然未取得飞跃式的发展，但仍取得了不俗成绩，很多旧有的问题得到圆满解决。工业创新发展规划明确指出要大力发展加工行业，因此轻工业备受关注。"

据伊谢克舍夫介绍，投资和发展部为解决轻工业领域存在的问题成立了专项小组，小组人员同相关企业界人士合作，解决一些疑难问题。 伊谢克舍夫说："纺织业、服装业和鞋业是轻工业中占有主要地位的三大产业，在工业创新发展规划和商业路线图规划的有利刺激下，国内轻工业的产量增长了2.4倍。根据相关统计数据显示，婴幼儿服装产量增加了7.5倍，衣帽产量增加了4倍，纺织品产量增加了2.8倍。同时，行业生产效率提高了1.5倍。固定资产投资增加了6.8倍，外资投入增加了2倍。" 伊谢克舍夫还表示，投资和发展部已经制定了至2019年的轻工业发展规划，将为进一步促进国内轻工业的发展做出实质性的努力。（编译：塔尔）