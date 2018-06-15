哈萨克斯坦中小企业数量增长2.5倍

哈通社/阿斯塔纳/6月15日 -- 国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫15日在议会上下两院联席会议上表示，过去五年来，哈萨克斯坦的中小企业数量增长2.5倍。

会议期间，马吉利斯（议会下院）议员努尔泰•萨比利亚诺夫就中小企业纳税情况不受监控以及其份额问题向财政部长和国家经济部部长提出问题。

国家经济部部长苏莱曼诺夫指出，发展中小型企业是政府和相关部门的优先事项之一。



"对我们来说，最重要的指标是中小企业的资产总额。2012年中小企业资产总额为5.3万亿坚戈，去年该数据则达13.5万亿坚戈。也就是说，过去5年来，中小型企业增长了2.5倍。这是一个非常好的指标。而关于税收问题，根据我们的计算，它们实现了10％的增长。" 苏莱曼诺夫说。



财政部部长巴赫特•苏丹诺夫表示，财政预算对国家规划项目、中小企业提供全方位的支持。



苏丹诺夫还指出，对于监控问题，300家大型企业当中只有一家企业年营业额达1050亿坚戈，这一数据比中小企业多900倍。因此，当出现错误或偏差时，将对预算支出产生较大的影响。政府将对大型企业缴纳80％税款的300家企业进行专项监控。150万纳税企业中有90％是中小型企业。按照我们的目标，中小企业在国内生产总值的份额应达到50％。中小型企业也将得到监控。对此，相关工作正在进行中。



【编译：冰山】