年初至今有2.5万家庭领取新型社会补助

哈通社/努尔苏丹/1月23日 – 年初至今，已有2.54万多子女家庭领取了新型社会补助金。

“政府-为公民服务”国有公司消息称，在领取补助金的家庭当中，有1.18万户系首次领取社会补助。

而另有1.37万家庭重新提交了相关的证明文件以便于对补助金金额进行重新核算。

“政府-为公民服务”国有公司董事会主席埃塞姆古丽·巴勒塔舍娃表示，公民可以携带个人身份证明文件，在便民服务中心便捷的完成相关手续并领取补助金。

过去已经在领取原版社会补助金的家庭，可通过拨打1411或登录劳动和社会保障部官网www.enbek.gov.kz查询新型补助金的相关信息，了解其家庭是否在这一补助金的涵盖范围之内。

根据截至1月1日的信息，全国共有36.89万家庭申请了社会补助金，其中领取过补助金的家庭总数为24.6万户。

年初至今，突厥斯坦州收到的相关申请数量最多，其次是阿拉木图州和奇姆肯特市。

根据新的社会保障规定，从2020年开始，家中育有4名（或以上）未成年子女的多子女家庭，以及在同等情况下家中有23岁以下大学生的家庭，将可以享受以下标准的社会补助金：4个孩子每月共补助42496坚戈，5个孩子每月共补助53127坚戈，6个孩子每月共补助63757坚戈，7个及7个以上每月共补助74388坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】