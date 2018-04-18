经济部长：国家基金储备收入预计年底将达2.6万亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/4月18日 -- 国家经济部部长提穆尔•苏莱曼诺夫18日在马吉利斯（议会下院）全体会议上表示，2018年，哈萨克斯坦石油产量将达8700万吨。

据了解，马吉利斯议员今日在全体会议上通过了《2018-2020年国家财政预算法修正和补充》法案。

"2018年1-3月，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增速达4.1%。今年的原油预测价格已从每桶45美元升至每桶55美元。金属价格指数增长0.4%。基于2017年的总体数据，预计2018年我国名义国内生产总值将达到57.2万亿坚戈，比去年8月的预计高出1.3万亿。国内生产总值增长预期将不低于3.8%。人均国内生产总值将增至9200美元。受加工业高增长预期的影响，预计工业增长率将达3.3%。" 苏莱曼诺夫说。

根据能源部的预测，2018年，哈萨克斯坦石油产量将达8700万吨。鉴于国际油价上涨以及经济增长，哈萨克斯坦出口总额预计将达540亿美元，进口额达340亿美元。

经济部长说："通货膨胀率将维持在5.0-7.0%之间。根据修订后的宏观经济预测，2018年主要宏观指标和预算参数基本上已确定。2018年国家预算收入预计为5.7万亿坚戈，较批准的计划高出1900亿坚戈。其中主要出现增加的收入来源在于矿物开采税和原油出口关税。"

据他介绍，国家基金储备收入预计增加5460亿坚戈，年底将达2.6万亿坚戈。因此，国家基金货币资产预计将达到583亿美元。

【翻译：冰山】