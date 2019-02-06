2月6日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 -- 哈通社为各位读者总结2月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月6日，星期三

2月6日是阳历一年中的第337天，离全年的结束还有328（闰年则还有329）。

世界各国/地区节日

国际萨米人日 该节日旨在纪念1917年在挪威特隆赫姆市举行的萨米全体会议。萨米人也称拉普人，是北欧地区的原住民，欧洲最大的原住民族群之一，也是欧洲目前仅存的游牧民族。

怀唐伊日-- 怀唐伊日是新西兰的一个纪念日，日期为每年2月6日，纪念新西兰建立的文本--怀唐伊条约的签署。《怀唐伊条约》于1840年签订后，新西兰成为英国殖民地。1940年举行了条约签订百年庆典，但由于二战的缘故参加者不多。该纪念日自1947年起每年庆祝一次。自1952年起总督参加庆祝活动，1958年起首相亦参加，虽然不是每年。1957年新西兰工党的大会上，怀唐伊日被提议成为公共节日。随着1960年工党赢得大选，怀唐伊日法案获得通过。1974年成为国家节日，命名为"新西兰日"，1976年则通过法案取消了重命名。

鲍勃·马利纪念日-- 鲍勃·马利（Bob Marley，1945年2月6日-1981年5月11日），生于生于牙买加圣安妮，牙买加唱作歌手，雷鬼乐鼻祖，拉斯塔法教徒。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1975年 哈萨克斯坦境内首个德语剧院正式成立。

2003年 哈萨克斯坦电影节在伦敦开幕。

2008年 纳扎尔巴耶夫总统发表题为《提高哈萨克斯坦人民的生活水平是国家政策的主要目标》国情咨文。

2011年 第7届亚冬会闭幕仪式在阿拉木图市乔拉克体育馆举行。

2011年 哈萨克斯坦队打破冬季亚运会金牌记录，哈萨克斯坦队金牌总数达29枚。

2010年 阿拉木图市举行ICF国际教练周活动。

2013年 西班牙国王胡安·卡洛斯一世邀请纳扎尔巴耶夫出席招待会。

2017年 叙利亚问题技术性会谈在阿斯塔纳举行。

2018年 哈萨克斯坦创造欧洲室内足球锦标赛新纪录。

2018年 拉丁字母哈萨克文文献展在塔拉兹举行。

【编译：冰山】