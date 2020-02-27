萨热阿尔卡汽车工业公司去年生产汽车2.6万台

哈通社/库斯塔奈/2月27日 – 哈萨克斯坦萨热阿尔卡汽车工业公司计划2019年生产5万台车辆。

位于库斯塔奈州的萨热阿尔卡汽车制造厂2019年共组装生产了2.6万台国产汽车，产量较2018年增长2倍有余。

该企业经历斯热穆·赛梅巴耶夫认为，市场对国产汽车需求量的不断提升，标志着国内经济的稳定发展。

据其介绍，萨热阿尔卡汽车制造厂目前可生产7种国际知名品牌的车辆。

他指出，企业创办初期仅拥有成品原件的组装能力，而随着工业创新的不断发展，目前工厂已经可以生产大量汽车原件。

该公司计划在2020年将产量提升至5万辆。

赛梅巴耶夫表示，随着国家出台了国产车贷款优惠政策，购买国产汽车的客户数量不断增加。

合适的价位，优惠的贷款政策，以及车辆本身的优质质量使哈萨克斯坦国产车辆在国内市场上受到了良好的评价和反馈。

而随着产量的不断提升，国产车的生产成本和市场价位也将随之更加亲民。

达吾列特·尼山巴耶夫在萨热阿尔卡汽车制造厂工作了6年的时间，入厂之初，他与其他工人一同被派往位于中国的合作企业接受了相关的培训课程。如今，他已经是这座工厂中的资深专业技术工人之一。他所负责的车间，每天可完成16台汽车外壳的焊接。

«我们的生产车间总计有1300多名工人。公司除了基本的工资以外，还会给每一名工人分发各类福利。工人们可以乘坐公司提供的免费的市内公交车。多子女家庭还有入学方面的帮扶。公司修建的全新的运动场，定期组织足球赛和其他体育活动。这些都是很好的帮助。»他说。

国产汽车制造业的蓬勃发展，不仅提升了国产汽车在国内国际市场上的竞争力，同时也反向刺激了国家经济的发展，创造了更多的工作岗位，推动了工业创新，促进国民生活水平的提升。

根据哈萨克斯坦汽车工业联盟数据，2020年1月哈萨克斯坦的汽车产量较2019年同比增长了 81.9%。而在财务绩效方面增长了71%。

【编译：木合塔尔·木拉提】