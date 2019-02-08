2月8日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 -- 哈通社为各位读者总结2月8日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月8日，星期五

2月8日是阳历一年中的第339天，离全年的结束还有326（闰年则还有327）。

世界各国/地区节日

青年反法西斯英雄日 - 该纪念日旨在纪念反法西斯战争中牺牲的法国儿童丹尼尔·费里以及伊拉克学生法德勒·贾马尔。他们于1962年和1963年的同一天牺牲。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2005年 哈萨克斯坦成立首个国际仲裁法庭。

2008年 巴弗洛达尔州首次推出埃基巴斯图兹市和阿克苏市以及其他4个县的哈萨克文行政区划图。

2010年 哈萨克斯坦央行发行的"伟大领袖"系列"成吉思汗"纪念硬币荣获World Money Fair 柏林世界钱币展览会"历时话题最佳纪念硬币奖"。

2011年 阿斯塔纳国家学术图书馆举行"萨肯•塞弗林"百科全书首发仪式。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统出席在德国首都柏林举行的欧亚俱乐部开幕仪式。

2013年 哈萨克青年导演埃米尔·拜加津的电影《和谐课程》入选第63届柏林国际电影节金熊奖最佳影片提名，该电影也是沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂首部入选柏林国际电影节的作品。

2018年 "猎鹰-2018"全国猎鹰比赛在阿拉木图举行。

【编译：冰山】