新冠病毒确诊病例超2.8万 中国一新生儿成为最年幼感染者

哈通社/北京/2月6日 – 中国中部城市武汉市的一名感染新型冠状病毒的孕妇剖宫产下的新生儿，也被确诊感染新型冠状病毒。

新华社报道显示，医生在婴儿出生后为这名新生儿进行了咽拭子核酸检测，30个小时后，检测结果确认阳性。

这是截至目前被确诊的最年幼感染者。

接生该新生儿的武汉同济医院新生儿科主任陈玲教授表示，婴儿出生时体重3.25公斤，出生评分8-9分，无呼吸困难。出生后呼吸平稳，未用氧的情况下血氧饱和度正常。

医院对新生儿的母亲也进行了咽拭子核酸检测，结果为阳性。

这位医生还表示，该案例显示，确诊或疑似新型冠状病毒感染的肺炎的孕妇«存在母婴传播风险»。

根据中国官方通报，截至2月5日24时，新型冠状病毒累计确诊病例28018例，累计治愈出院1153例，隔离治疗26302例（其中重症病例3859例），累计死亡病例563例，现有疑似病例24702例。

2月5日0—24时，新增确诊病例3694例，新增死亡病例73例（湖北省70例、天津1例、黑龙江1例、贵州1例）。

累计追踪到密切接触者282813人，尚在医学观察的密切接触者186354人。

【编译：木合塔尔·木拉提】