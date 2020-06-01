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    哈萨克斯坦居民四月本币存款余额环比增2.9%

    13:57, 01 六月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/6月1日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2020年4月底，哈居民存款余额为19.65万亿坚戈，环比下降3.1%。

    其中，法人居民存款余额9.935万亿坚戈，下降5.7%；自然人居民存款余额9.715万亿坚戈，下降0.3%。

    统计期内，居民本币存款余额11.121万亿坚戈，环比增长2.9%；外汇存款余额8.528万亿坚戈，下降10%。

    存款美元化率从2019年底的43.1%微增至43.4%。

    法人本币存款余额5.655万亿坚戈，增长0.3%；外汇存款余额4.281万亿坚戈，下降12.5%，在法人存款余额中占比43.1%。

    自然人本币存款余额5.467万亿坚戈，增长5.8%；外汇存款余额4.248万亿坚戈，下降7.2%，在自然人存款余额中占比43.7%。

    统计期内，定期存款余额13.259万亿坚戈，环比增长1.1%。其中，本币定期存款余额7.443万亿坚戈，外汇定期存款余额5.816万亿坚戈。

    非银行法人本币存款平均利率为7.5%（上年同期为7.2%），自然人本币存款平均利率为10%（上年同期为9.9%）。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    统计 经济 坚戈 黄金储备
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