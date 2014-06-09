哈萨克斯坦计划在未来2年内启用IPv6

哈通社阿斯塔纳6月9日电，RIPE NCC地区大会今天在阿拉木图市召开。据会议透露，哈萨克斯坦计划在未来2年内启用基于IPv6(网际网路通讯协定第6版)标准的互联网服务。

据专家介绍，随着全球范围内IPv4地址的枯竭，IPv6技术协议的下一代互联网被视为解决这一问题的优先选择。来自各国的专家就此问题在大会期间进行了深入研讨。

哈萨克斯坦因特网联盟主席沙富卡特说："在全球范围内共有5个负责互联网注册管理的机构。RIPE NCC 作为其一为76个国家提供互联网号码资源的分配和注册。今天的会议正是由该机构的参与下召开。会议将对哈萨克斯坦互联网服务提供商快捷而顺利的升级至新一代互联网网路起到积极作用"。

据了解，升级至新一代IP技术协定还将大大提高网络安全。

沙富卡特说："当下哈萨克斯坦几千人，甚至上万人在通过一个ip地址连接互联网。虽然在技术上这是可行的，但这对网络安全带来了负面影响。比如，一栋楼内的500人在通过一个ip地址上网，当出现网络攻击时，确认违法者非常困难。会议还对此类DDoS攻击以及其他网络安全有关问题进行了全面探讨。"

据悉，哈萨克斯坦网络过渡至IPv6需要2年时间，但在过渡过程中哈萨克斯坦的过渡技术薄弱成为最大阻挠。与此同时，启用IPv6还需要国内众多网络设备和各主干线的替换升级。