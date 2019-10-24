联合国：雪豹数量在未来20年间还将减少10%

哈通社/努尔苏丹/10月24日 -- 联合国称，根据国际自然保护联盟的预测，到2040年，将有10％的雪豹因各种原因消失。

雪豹是世界上最濒危的大猫种类之一，主要生活在中亚和南亚地区陡峭，贫瘠的高山地地带，如今，它们已被国际自然保护联盟红色名录列为濒危物种。联盟估计野外只剩下4,000-7,500头雪豹。

雪豹在中亚国家被视为神兽，在神话传说当中具有重要的地位。而在当今时代，雪豹也被环境学家们用作衡量高海拔环境健康完整的重要“晴雨表”：如果雪豹茁壮成长，那么其他物种的境况也定是向上向好的。

遗憾的是，由于人类对其毛皮的觊觎，以及工业发展，牧民和气候变化对它们的栖息地造成的日益增长的压力，国际自然保护联盟预测，到2040年，还将有10％的雪豹灭亡。

为了解决这一问题，联合国环境署（UNEP）的“消失的宝藏”（Vanishing Treasures）计划已与塔吉克斯坦和吉尔吉斯等区域合作伙伴携手，加强对于雪豹种群的了解，以及生活在附近的牧民社区对雪豹种群脆弱性产生的影响。

有了这些知识，环境署着手出台解决方案，以维持人和雪豹在同一土地上的共生共存。

值得一提的是，根据多年的观测统计显示，目前哈萨克斯坦境内的野生雪豹数量大约在130至150只左右，主要生活在天山山脉、阿尔泰山脉、塔尔巴合台和七河流域山区当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】