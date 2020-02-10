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    哈萨克斯坦人均月收入超过20万坚戈 实际购买力增长10%

    11:58, 10 二月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/2月10日 – 统计分析机构Finprom公布了对哈萨克斯坦公民人均月收入水平的统计报告。

    根据该机构的最新统计，哈萨克斯坦人的平均月收入水平在2019年第四季度超过了20万坚戈，达到20.39万坚戈，与2018年同期相比增长了15.8%。

    考虑到通货膨胀率的前提下，实际购买力同比增长9.9%，

    不过，农业、教育和医疗保健领域从业人员的收入仍然处于低位。

    收入最高的地区是盛产石油的阿特劳州和曼格斯套州。

    这两个地区的平均工资分别是34.52万坚戈（同比增长7.5%）和30.91万坚戈（同比增长10.9%）。

    首都努尔苏丹的平均工资为30.81万坚戈，同比增长15.1%。首都人均实际购买力同比增长了8.9%。

    阿拉木图市平均工资为24.87万坚戈，同比增长12.4%，实际购买力增长6.9%。

    月收入水平最低的两个地区均为农业区，分别是突厥斯坦州（13.81万坚戈）和江布尔州（14万坚戈）。

    收入最高的职业群体是金融和保险业从业人员，平均月收入为40.25万坚戈。排名前三的另外两个职业群体是高新技术领域（37.34万坚戈）和工业领域（28万坚戈）。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 经济 黄金储备
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