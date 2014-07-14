巴西20万安保人力+15亿美元开销 为里约奥运练兵

夜幕下的圣保罗伊塔盖拉球场，当地时间7月9日完成了它的世界杯使命，场内通明的灯火在场外荒凉土地的衬托下平添了些许庄严--本届世界杯第二场半决赛，阿根廷队与荷兰队之战在这里结束--这是伊塔盖拉球场承办的最后一场世界杯比赛，记者深夜走出球场时，兴奋的阿根廷球迷和失落的荷兰球迷早已散去，仿佛他们从未来过。此时，球场外围仍有大批军警值守，天亮以后，他们或将迎来一段期盼已久的休整时间。

"我很累，但心情非常愉快，这里很安全，没有人受到伤害。"穿着防弹背心的里瑞斯告诉记者，"就算是非比赛日的时候，我们也要来这边执勤，但来的人不多，到比赛日，我们会有1000个伙计来这里值班，每个人的岗位都不一样，但工作都不会少于10个小时。很遗憾，我们不能和球迷一样进场看比赛，但我们能随时知道球场内的情况，这是我们的工作。我们还有更多的伙伴分布在城里值班，他们的工作更辛苦。"

本报记者采访了伊塔盖拉球场在本届世界杯上承办的包括开幕式在内的所有6场比赛，多次看到军用直升机从球场西北侧开辟出的停机坪上升空巡视--媒体的停车场位于停机坪西侧，每当直升机螺旋桨高速转动时，巨大的声浪让旁人的安全感油然而生。

先松后紧世界杯安保升级

同其他承办比赛的城市相比，圣保罗的安保压力明显更大：小组赛第二轮，乌拉圭队在这里迎战英格兰队，来这里闹事的是当地的足球流氓，他们在市中心的球迷广场向英格兰球迷投掷了自制燃烧瓶，受伤的英格兰球迷被送进医院，守在球迷广场四周的警察迅速逮捕了15名嫌疑人，避免了双方进一步交手的恶性事件；第一轮淘汰赛，闯祸的换成了阿根廷球迷，在主队战胜瑞士队晋级八强之后，近3000名兴奋过度的阿根廷球迷聚集在一起欢庆，从下午一直持续到第二天早晨，不少醉酒的球迷向旁边维持秩序的警察投掷酒瓶，警方因此动用催泪瓦斯驱散了这些阿根廷球迷，所幸没有人在这次短暂冲突中受伤。

通过种种努力将恶性事件扼杀在摇篮里，这表明巴西政府在这一点上履行了他们在申办时的承诺--尽管，此前从媒体上看到不少有关巴西安全方面的负面新闻，但记者来到巴西之后，马上就能感觉到无处不在的安保力量：在圣保罗国际机场，记者看到几名特警带着警犬去洗手间巡查，特警和警犬的出现，迅速增加了外来旅客的安全感。

最初，就连当地人都不相信巴西在世界杯期间能平安无事，"晚上一定要避免单独出门，白天最好也是几个人一起出行。像我们在巴西当地生活了几十年的人，也不敢进那种特别深的街道，贫民窟没有向导，更是不敢去。"在圣保罗居住的华人卫光告诉记者，"在巴西，城市里的住宅，都是有两道铁门的，进入第一道门之后，是一个通道，如果没有形迹可疑的人，先把第一道门锁好，再去开第二道门，这样才能更好地确保安全。"

圣保罗25街上一个开店的华人大姐，也提醒记者务必注意安全，"特别要注意那些在街边闲逛的年轻人，尤其是3个人在一块儿的，他们都是以小组行动，一起抢劫。不要太指望警察，因为警察基本上也是不管的。世界杯期间可能会好一些，因为有特警。"

以圣保罗球迷广场为例，广场刚刚开放时，安检程序并不严格，安保人员只简单查看球迷随身携带的物品就会放行，但世界杯期间发生球迷闯入新闻中心的事件之后，整个巴西的安保措施迅速升级，球迷进入球迷广场，要经过电子仪器检验，这导致入口处经常排起长长的队伍。记者曾亲眼看见，警察提醒一名准备进入广场的球迷，"草莓不允许带进场内"，最终，这名球迷只好将草莓"寄存"。

在看到出租车司机将自己车内的电子设备放在座位底下时，记者仍体会到普通百姓对安全问题的担忧。不过，巴西警方还是经受住了1个月的考验。

记者曾乘坐地铁前往里约马拉卡纳球场，出地铁检票闸机后20米，就有近百名警察组成的人墙进行第一次验票，没有球票的球迷，一律不得再前进一步。一些没有球票，但在地铁站徘徊准备碰碰运气的球迷，警察和安保人员也会对他们进行盘查询问，并要求他们尽快离开场馆周边地区。

保障设施成了世界杯宝贵遗产

"巴西政府用于世界杯的安保总开销约为15亿美元，远远超出上届南非世界杯9亿美元的实际支出"，英国路透社给出的数据显示，为保障世界杯期间不发生恶性安全事件，巴西政府动用了有史以来最为庞大的安保力量，"巴西政府预计投入10万名警察和6万名士兵在世界杯期间维持治安，实际保障人数可能达到20万人。安保武装力量配备了中国制造的X射线检查系统、英国产的电子扫描器以及面部识别眼镜，还有安装了高科技监视系统的直升机、美国军方提供的拆弹机器人、以色列生产的无人机和德国的防空坦克等，甚至著名的美国雇佣军公司黑水公司也派人到巴西，与当地政府合作维护世界杯赛的安全。"

在本届巴西世界杯期间，国际足联和当地警方数次联合发布安保工作简报，希望向外界传达"安全世界杯"的概念。

"一旦有灾难性事故发生，无论举办多少世界杯赛事也无法弥补，世界杯的安全问题甚至涉及整个社会的层面。"国际足联发言人称，"从这一角度考虑，巴西政府在世界杯期间投入安保方面的巨额开销非常必要。保证类似世界杯赛这样的世界最大型赛事的安全，对巴西政府在国际社会的形象，起到了非常正面的积极作用。世界杯安全保障计划的实施，进一步加强了巴西国内安保力量的培训力度，巴西军警通过参加世界杯安保工作，也提升了他们日常的作战能力。"

事实上，巴西政府在世界杯期间所作的一切安保努力，亦可视为保障两年后里约奥运会安保计划实施的一次实战演习--2009年10月，国际奥委会第121次全会在丹麦哥本哈根结束，里约热内卢通过3轮投票，击败了西班牙马德里、美国芝加哥和日本东京，获得2016年夏季奥运会的主办权。这是奥运会首次登陆南美大陆--和分布在12个城市赛场的常规时长每场90分钟的世界杯足球赛相比，集中在里约热内卢的，从早至晚几乎不间断进行的奥运会综合性体育赛事，无疑将会给安保工作带来更大的考验。

"这一次，12个世界杯举办城市都建立了中央指挥中心，两个最大的指挥中心设在圣保罗和里约。"参与制定巴西世界杯安保计划的战略咨询公司负责人拉法•萨里斯说，每个指挥中心都连接着城市中的4000个摄像头，以便随时向警察、军队和情报部门提供影像和数据，这是巴西可以长期拥有的"世界杯遗产"，"赛事期间，人们的隐私可能会被侵犯，但是赛事结束后，没有人愿意回头去走老路，要求监控系统降级。雅典奥运会期间启用的1600个实时监控摄像头现在仍然管用，巴西的情况一定也会和雅典相似。"

（文章摘自《新闻晨报》）