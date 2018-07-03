首都20周年：阿拉木图将制作20米大蛋糕

哈通社/阿拉木图/7月3日-在阿斯塔纳20周年庆典期间，阿拉木图将举办一系列文化活动。

7月3日11:00，阿拉木图"拜克努尔"地铁站将举行"我国主要城市"为题的图片展。



同一时间，丝绸之路街道将组织"Kurak Korpe"裁缝大师班。



17:00，首届青年艺术家绘画节将在青年画家中心开幕。



7月4日11:00，丝绸之路街道将举行招聘会，150多名雇主将为求职者提供100多个工作岗位。同时还将举行各种音乐会、图片展、手工艺品集市等活动。



此外，阿拉木图居民及游客还将在这一天有机会品尝到为纪念阿斯塔纳20周年所定做的长度为20米的美味蛋糕。



当天11:00，"Astana 20 years"露天艺术画展将在潘菲洛夫街道举行。



7月5-6日期间，阿拉木图市政府大楼前以及各大商场前将举办节日音乐会。



7月6日18:00，沥青绘画比赛以及青年艺术排队将在潘菲洛夫街道举行。



7月7日12:00-17:00期间，位于潘菲洛夫街道的木偶剧院将为小朋友带来"动物园秀"表演。



当天16:00，哈萨克国家马戏团剧院将有精彩演出。



17:00，阿拉套传统艺术剧院将举办"大草原民族"国际民族文化节。



7月8日早上5:00，城市居民可前往琼布拉克和努尔苏丹高山参加登山运动。



当天9:00还将举办自行车比赛。20:00，丝绸之路街道将举办青年音乐会。



【编译：达娜】