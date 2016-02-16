哈中组建总价值20亿美元的&#34;丝绸之路&#34;投资基金会

哈通社阿斯塔纳2月16日电 KAZNEX INVEST 出口和投资国有公司总裁波热斯毕•江格尔佐夫在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上表示，哈中组建总价值20亿美元的"丝绸之路"投资基金会。

江格尔佐夫说："目前，我们正在大力推动吸引外资工作，尤其是吸引来自中国大型企业的投资。其中，投资委员会、KAZNEX INVEST 公司和哈萨克斯坦驻中国大使馆起到了重要的作用。今年1月20至28投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫率代表团赴北京与20多家中国企业代表举行会谈，讨论了大型企业来哈投资的可能性。目前，哈中工业投资合作项目正在有条不紊的进行中。目前双方正在实施总价值240亿美元的52个各领域项目。比如：农工综合体、矿业、化工、冶金、机械工程等其他项目。这些潜力巨大的投资组合项目，将为我国提供1.9万个工作岗位。通过该项目吸引跨国公司工作也在进行中。为了确保这些项目的注资，中国央行分行和哈萨克斯坦KAZNEX INVEST 公司之间进行相关协议基础创建了‘丝绸之路'投资基金会。KAZNEX INVEST 公司将进行项目制定、构建和保护工作。关于项目的资金问题将由中方负责。基金会总价值超过20亿美元。项目注资会考虑经济各个领域和各个地区。"