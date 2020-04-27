全球新冠肺炎死亡病例已达20.6万余
09:51, 27 四月 2020
哈通社/努尔苏丹/4月27日 – 蔓延全球的大流行疫病COVID-19已在全球造成了20.6万人死亡，感染人数接近300万。
据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情信息综合发布平台（coronavirus2020.kz）消息，截至2020年4月27日努尔苏丹时间09：00时，全球范围内确诊感染新型冠状病毒病（COVID-19）的人数已达2 994 476人。
疫病造成的死亡人数已有206 995人。
截至目前有878 830人治愈出院。
目前疫情最严重的国家是美国，截至27日该国确诊病例总数已经达到了987 160例，死亡病例超过5.5万。
独联体国家当中，俄罗斯疫情最为严重。该国目前确诊患者总数超过8万，日新增确诊6000余人。
全球范围内，感染人数居前十位的国家累计确诊和新增情况：
美国: 987160 / +26509
西班牙: 226629 / +2870
意大利: 197675 / +2324
法国: 162100 / +612
德国: 157770 / +1257
英国: 152840 / +4463
土耳其: 110130 / +2357
伊朗: 90481 / +1153
中国: 82827 / +11
俄罗斯: 80949 / +6361
俄罗斯以外的独联体国家累计确诊和新增感染人数：
白俄罗斯: 10463 / +873
乌克兰: 8617 / +492
摩尔多瓦: 3408 / +104
哈萨克斯坦: 2717 / +116
乌兹别克: 1869 / +7
亚美尼亚: 1746 / +69
阿塞拜疆: 1645 / +28
吉尔吉斯: 682 / +17
格鲁吉亚: 486 / +30
【编译：木合塔尔·木拉提】