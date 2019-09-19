阿富汗南部城市遭汽车炸弹袭击 已致20死95伤

哈通社/努尔-苏丹/9月19日 —— 据中新网消息，当地时间19日，阿富汗南部城市发生汽车炸弹袭击事件。阿富汗扎布尔省省长表示，该市的一家医院也遭到袭击。袭击已致至少20人死亡，95人受伤。

据报道，阿富汗扎布尔省省长亚玛尔说：«位于扎布尔省卡拉特的国家安全局今早成为汽车炸弹攻击目标。同样坐落此地的扎布尔省区域医院也在攻击中被摧毁。»医院中有数名女性、孩童、卫生工作人员和病人受重伤。

扎布尔省议会议长哈巴扬说：«伤亡人数可能还会攀升，搜救团队和人员仍在瓦砾堆中寻找生还者。»

塔利班发言人阿玛迪表示，塔利班对此次袭击负责，声称袭击针对阿富汗国家安全局，并已夺去数名情报人员的性命。

据报道，在美国总统特朗普突然宣布取消与塔利班的和平谈判后，塔利班在阿富汗发动多起致命炸弹袭击事件。各界担心在阿富汗9月28日举行总统大选前，袭击的频率仍会增加。

17日，阿富汗总统加尼在中部帕尔万省参加竞选活动时，附近发生爆炸事件。阿富汗内政部发言人拉希米说，事件造成26人死亡，42人受伤。当天，阿富汗首都喀布尔中部也发生爆炸，事件造成22人死亡，38人受伤。