意大利罗马新建地铁站 工人意外挖出2000年前“宝贝”

近日，在意大利罗马市中心一座正在修建的地铁站下，工人在挖掘隧道时意外发现一个2000年前的古罗马大型军营遗址及集体墓穴。并且，该军营遗址规模很大保存完好，意大利政府随即计划把该地铁站建成罗马市第一个"考古车站"。

据英国《每日邮报》5月16日报道，这座2000年前的古罗马军营位于地下9米，距斗兽场不足1公里，总面积约900平方米，其中有1条90米长廊以及39个装饰有黑白马赛克地砖及壁画的房间。



军营遗址内发现的黑白马赛克地砖

此外，还发现了1座集体墓穴，考古学家在墓中发掘出13具成人骸骨、1枚铜币及1副铜制手镯。



考古人员在清理军营遗址内发现的墓穴骸骨

考古学家估计，该军营隶属于禁卫军，建于公元2世纪，当时正是古罗马"五贤帝"之一哈德良皇帝执政时期 。古罗马禁卫军最早是由第一任皇帝奥古斯都组建，负责保卫皇帝和皇宫的安全。公元前2世纪，曾作为贴身护卫服侍过凯撒大帝及马克•安东尼将军。禁卫军曾一度发展壮大，后于公元312年被君士坦丁大帝解散。公元3世纪，罗马修建奥勒良城墙后，军营随即被废弃。



古罗马"哈德良"皇帝的大理石雕像

"此次发现的军营遗址保存完整度和规模都非常罕见。"文化部官员代表任芮亚（Rossella Rea）说，"更重要的是现在发现的军营遗址只是周边四个古罗马军营的一部分。因此，可以凭新军营遗迹断定该处是一个军事区。"



军营遗址发掘现场

当地考古学家弗朗西斯科（Francesco Prosperetti）告诉英国广播公司（BBC）记者，"此次发现将不会延迟地铁站建成的时间，只是可能会对地铁站的设计进行一些调整。"罗马文化部也表示，希望将军营遗址与正在修建的地铁站进行巧妙合并，使地铁站的修建不受较大的影响，并在2020年建成时成为当地的新地标。



军营遗址将作为新建地铁的一部分

罗马的工程经常因为发现古迹而受阻。2008年，罗马在修建地铁时曾发现一处6世纪的铜工厂、中世纪的厨房和文艺复兴时期皇宫等大量古代遗址。

来源：界面

图片来源：英国BBC