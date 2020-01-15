去年哈过境货物运输量近2000万吨

哈通社/努尔苏丹/1月15日 – 2019年哈萨克斯坦过境运输货物量达1940万吨。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部统计，2019年过境哈萨克斯坦的货物总量达1940万吨。其中，铁路运输量1750万吨。

通过铁路运输的货物中，75.6%，即1150万吨的货物属于中亚国家所有。

具体而言，710万吨属于乌兹别克斯坦，226万吨属于吉尔吉斯，120万吨属于塔吉克斯坦，26万吨属于阿富汗。

属于俄罗斯的货物在总量中的占比为2.8%，中国占13.8%，欧盟占7.1%。

在通过铁路运输的货物种类方面，运输量最大的是石油产品（占18.5%）。

其次分别是黑色金属（10.7%）、化学药品和苏打（6.8%）、化学和矿物肥料（2.2%）、粮食（1.7%）以及其他货物（55.6%）。

2019年过境哈萨克斯坦并通过公路运输的货物总量为193万吨。其主要运输方向为：从中国至欧盟国家1.4万吨，至中亚国家77.9万吨，至俄罗斯6.17万吨；中亚国家至欧盟10.65万吨，至俄罗斯39.6万吨，至中国5400吨；从俄罗斯至中亚国家9700吨；欧盟国家至中亚56.7万吨，至中国2700吨。

通过公路运输的货物主要是汽车、各类机械设备和蔬菜等。其中电子设备占20.1%，蔬菜17.3%，各类生活必需品15%，原料、纺织品和其他产品11.5%。

工基发展部消息称，过境哈萨克斯坦的集装箱运输量同比增长了23%，达66.4万标箱。其中中国至欧洲至中国线路集装箱运量增长11%，达34.7万标箱。

哈萨克斯坦在2019年通过过境货物运输获得的收入达4500亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】