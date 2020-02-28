韩国新冠肺炎确诊病例突破2000人

哈通社/努尔苏丹/2月28日 -- 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部28日通报，截至当天上午9时，韩国较前一天下午4时新增256例新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例，累计确诊增至2022例。

这是韩国自上月20日确诊首例新冠病毒感染病例后，累计确诊时隔39天突破2000例。新增的256例中，大邱市和庆尚北道231例、首尔市6例、釜山市2例、仁川市1例、大田市4例、京畿道4例、忠清北道1例、忠清南道4例、庆尚南道3例。

由此，大邱和庆北累计确诊1708例、京畿道66例、釜山市63例、首尔市62例、庆尚南道46例、忠清南道16例、大田市13例、蔚山市11例、忠清北道9例、光州市9例、江原道6例、全罗北道5例、仁川市4例、济州道2例、世宗市和全罗南道各1例。

截至27日上午9时，与新天地大邱教会有关的确诊病例731例，与庆北清道大南医院有关的确诊病例为114例，之后确诊的病例尚未计入统计。

截至目前，死亡病例13例，康复并解除隔离人数为26人。除确诊病例外共有69918人接受了新冠病毒检测，其中44167人的检测结果呈阴性，其余24751人的检测结果尚未出炉。



