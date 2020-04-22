哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例突破2000例

哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊病例超过2000例。

据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情官方信息综合发布平台消息，2020年4月22日00：00~09：00时，全国新增新冠肺炎确诊病例30人。

截至发稿前，全国累计确诊病例已达2025人，其中治愈出院人数489人，死亡19人。

哈萨克斯坦全国三大直辖市及14个州的新冠疫情情况如下（确诊人数/治愈人数/死亡人数）：

努尔苏丹市 – 401/205/2

阿拉木图市 – 680/88/5

奇姆肯特市 – 103/16/3

阿克莫拉州 – 83/19/4

阿克托别州 – 27/10/0

阿拉木图州 – 55/9/0

阿特劳州 – 82/23/0

东哈州 – 11/3/1

江布尔州 – 76/24/0

西哈州 – 72/2/0

卡拉干达州 – 101/17/0

库斯塔奈州 – 34/1/1

克孜勒奥尔达州 – 151/26/0

曼格斯套州 – 16/2/0

巴甫洛达尔州 – 37/1/1

北哈州 – 30/25/0

突厥斯坦州 – 66/18/1

【编译：木合塔尔·木拉提】