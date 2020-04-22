哈萨克斯坦新冠肺炎确诊病例突破2000例
09:40, 22 四月 2020
哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊病例超过2000例。
据哈萨克斯坦新冠肺炎疫情官方信息综合发布平台消息，2020年4月22日00：00~09：00时，全国新增新冠肺炎确诊病例30人。
截至发稿前，全国累计确诊病例已达2025人，其中治愈出院人数489人，死亡19人。
哈萨克斯坦全国三大直辖市及14个州的新冠疫情情况如下（确诊人数/治愈人数/死亡人数）：
努尔苏丹市 – 401/205/2
阿拉木图市 – 680/88/5
奇姆肯特市 – 103/16/3
阿克莫拉州 – 83/19/4
阿克托别州 – 27/10/0
阿拉木图州 – 55/9/0
阿特劳州 – 82/23/0
东哈州 – 11/3/1
江布尔州 – 76/24/0
西哈州 – 72/2/0
卡拉干达州 – 101/17/0
库斯塔奈州 – 34/1/1
克孜勒奥尔达州 – 151/26/0
曼格斯套州 – 16/2/0
巴甫洛达尔州 – 37/1/1
北哈州 – 30/25/0
突厥斯坦州 – 66/18/1
【编译：木合塔尔·木拉提】