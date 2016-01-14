中国出口呈现2009年以来最差表现

哈通社阿斯塔纳1月14日电 据《华尔街日报》13日报道，2015年中国出口下滑，创2009年以来最差表现，低迷的需求继续拖累这个全球第二大经济体。

不过，去年12月份出口降幅低于预期，得益于有利的上年同期比较数字。经济学家们表示，月度数据出现改善，并不代表着在今年将出现显著复苏，即便是在人民币贬值的情况下。

荷兰国际集团(ING Group)经济学家康登(Tim Condon)说，未来几个月比较价格效应将减弱，出口将复苏，但不会像2013年或者2014年那么强劲。

海关总署发布的数据显示，去年12月份以美元计价的出口同比下滑1.4%，11月份为下降6.8%。而此前接受《华尔街日报》调查的15位经济学家的预期为下降8.0%。上个月以人民币计价的出口额出现增长，进口则同比下滑7.6%，11月份降幅为8.7%。

当月贸易顺差从去年11月份的541亿美元扩大至601亿美元。海关总署称，去年低迷的出口以及更加低迷的进口使得年度贸易顺差从2014年的3,825亿美元扩大至5,945亿美元，全年出口下降2.8%，进口下滑14.1%。

尽管去年出口下降，但这个亚洲巨人在全球贸易中所占份额仍有所提高。

海关总署发言人黄颂平周三对记者表示，中国2015年出口下降主要是由于外需疲软拖累，自金融危机以来全球经济复苏不断放缓导致外需疲软。但他表示，中国出口表现好于世界其他主要经济体。

但是，几乎没有经济学家认为未来出口状况会大幅好转，出口对中国的重要性不比从前。12月份出口数据的改善可能反映了一次性提振因素，因各公司竞相完成年底订单。尽管近日德国商业信心回升，但调查显示美国消费者信心疲软。而在进口方面，国内需求和全球大宗商品价格持续疲软。

渣打银行(Standard Chartered Bank)经济学家丁爽表示，需求可能不是一个强力推动因素。

广东省江门市宝盈不锈钢制品有限公司(Bonanza Metalware Ltd.)销售人员容朝霞表示，该公司2015年出口量较2014年下降，其中第四季度下降加速。该公司向欧洲和澳大利亚市场出售不锈钢厨具。容朝霞表示，尽管条件艰难，但公司预计不会对200名左右的员工进行任何裁员，虽然可能会因为自然减员损失一些员工。

她表示，全球经济情况不好，欧洲和澳大利亚经济都在下滑。她说，公司合同数量下降，2015年销售额较低于2014年。

海关总署黄颂平称，中国政府一直密切关注人民币的动向。人民币汇率最近几周大幅贬值，因央行提高了汇率机制的灵活性，导致人民币在过去一周贬值1.5%，创去年8月以来最大单周跌幅。一国货币贬值会降低该国出口商品在国外市场的售价。

航运公司表示，人民币贬值应该会刺激对外贸易。马士基集团(Maersk Group)北亚首席代表史密斯(Tim Smith)称，中国出口商经常说，在中国市场成本上升之际，想在国际市场上保持竞争力非常困难。他表示，2015年的出口贸易表现相对较弱，任何提振出口的举措都受到欢迎。

容朝霞称，对她的公司来说，人民币汇率近期的跌势并不是重要因素，因为该公司通常会提前几个月确定价格，不过未来有一定的打折机会。她预计今年人民币兑美元汇率将跌至人民币6.9元左右；目前约为6.57元。她补充说，她希望人民币逐步下跌，因为波动性往往会对公司业务造成损害。

经济学家称，虽然国际货币基金组织最近指出，人民币估值合理，但中国庞大的年度贸易顺差在今年可能会成为美国的一个政治议题，特别是在特朗普(Donald Trump)成为共和党提名总统候选人的情况下。

荷兰国际集团的康登表示，特朗普已经对此公开指责，并称美国正在各个方面输给中国；如果特朗普成为共和党提名总统候选人，则有关言辞可能会更加激烈。