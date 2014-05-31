美国从阿富汗撤军须破费200亿美元 维持治安仍需上百亿美元

哈通社阿斯塔纳5月31日报道，据人民网援引美国有线电视新闻网（CNN）报道， 美国国家安全顾问助理布林肯29日在接受CNN访问时透露，美政府从阿富汗撤兵，到2015年撤军的花销可能需要200亿美元，除此之外，要维护当地的安全仍需上百亿美元。 奥巴马5月27日宣布从阿富汗撤兵，到2015年，美留守阿富汗的士兵将维持在98000人。

一位高级政府官员27日曾发布留守军队花费预算，白宫于次日称已经完成2015年海外突发军事行动支出计划。战略与预算评估中心的预算分析员哈里森指出，200亿美元的估计考虑到了每个士兵的花费情况。200亿美元的花费对2015年留守在阿富汗的98000名士兵来说是一个比较合理的估计。

从2008年开始，五角大楼就曾表示，可能会将数十亿美元的战争预算变成基础预算。但是，近年来，因为联邦支出上限已经出台，国防部就将基础预算变成了战争预算。五角大楼3月曾为海外突发军事行动向国会提交了790亿美元的预算，声称美国在2015年从阿富汗撤兵完成之前，无法提出正式的花费请求。虽然有消息称五角大楼的2015年海外突发军事行动预算可能少于790亿美元，但是具体会是多少仍需要讨论。2015年海外突发军事行动花费预算包括50亿元的反恐合作基金，用以训练美国士兵、与他国军队建立合作伙伴关系。