研究显示欧洲移民为英贡献200亿英镑

哈通社阿斯塔纳12月1日电，据英中网消息，一项新研究揭示，英国的欧洲移民并未榨取英国的财政，他们的税收贡献远超过他们得到的国家福利。

这份由伦敦大学学院的两名顶尖移民经济学家发布的研究，同时揭示了在吸引高技能和高教育的欧洲移民方面，英国是唯一成功的案例，甚至比德国还要成功。

这份研究名为"移民对英国的财政影响"，发布在经济期刊上，揭示了西欧和南欧的移民，60%以上都是大学毕业生。东欧移民的教育水平，也比英国本地的工人要高，前者近来提高了25%，而后者为24%。

报告说，欧洲移民为英国2000至2001年的公共财政贡献的净收益为200亿英镑。来自原初欧盟15国，包括法国、德国、意大利和西班牙在内的移民，贡献的税收比他们得到的福利多64%，即150亿英镑；而东欧移民贡献的税收比他们得到的福利多12%，即50亿英镑。

这项研究是在移民问题日益成为英国政治中心议题的时刻出炉的，其目的在于"填补空白"。

该研究的共同作者和UCL中心主任达斯特曼教授说，"大众关心的是移民贡献的税收是否与他们的福利相称。我们的这项新研究得出了正面的结论，移民，特别是欧洲移民对英国的财政是有帮助的。"他还说，英国的新移民，尤其是西欧和南欧移民的教育资质比欧盟其他国家都要高。他说，英国如果想达到同等程度的"人力资本"，可能需要花费68亿英镑。研究还指出，不仅欧洲移民的教育程度比英国本地人更高，在领取国家福利一事上，他们也更为消极。过去十年，依靠福利过活的移民比英国本地人少43%。此外，住在廉价房中的比例也比英国本地人少7%。

UCL中心的右翼智囊Civitas的格林批评这份报告是"肤浅的"。他说，这份报告仅仅注意了税收和福利，而将很多重要方面忽略了过去。他说，"移民大多数是年轻人，受过良好的教育，精力充沛。他们在英国生活得很好，但是对他们本国而言却是一项损失。如果欧洲其他国家都因为人力涌向英国而趋于萧条，那么我们大家最后都会蒙受灾难。"

格林还说，这份报告忽视了人力资源的浪费，很多大学毕业的移民只能干干咖啡调配师或者侍应生这样的活。

保守党移民大臣布鲁克杉对这份报告进行了回应，他说，从2010年以来，政府就对福利、医疗和房产政策进行了改革，使移民能够和本地人一样安居乐业。就业市场近来趋于繁荣，以前就业人员中的大多数是移民，而去年，英国人占了大多数。英国欢迎合法来到英国，并对英国有所贡献的移民；而对那些敢于藐视法律的移民，英国将严惩不贷。