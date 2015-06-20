滑铁卢200年祭：重现古战场

哈通社阿斯塔纳6月20日电 据BBC消息，为纪念英国、荷兰和普鲁士王国联军200年前在比利时布鲁塞尔南郊滑铁卢平原古战场决定性击败拿破仑法兰西第一帝国军队这一改变欧洲近代史的关键战役，超过5000名职业和业余演员6月19日和20日穿上当年交战国戎装，动用500多匹马和300多门旧式火炮，以复原古战役方式表达对战殁者的祭奠和对和平的珍惜。

参加演出的人员扮装成步兵、骑兵和炮兵，依照战役当年发生的时间顺序，在每一场战斗发生的具体地点复原了战场原貌。

滑铁卢战役（Battle of Waterloo）是1815年6月18日始，由英荷普联军与拿破仑法国军队在滑铁卢平原展开的一次决定性战役。

遭遇"滑铁卢" 这是拿破仑一生中最后一次战役，也是世界军事史上最著名的战役之一。 战役最终以由英国铁腕公爵惠灵顿和普鲁士将军布吕歇尔指挥的英普联军击败拿破仑法军，宣告拿破仑帝国覆灭告终。后世也从此将重大失败称为遭遇"滑铁卢"。 滑铁卢战役后，联军很快攻占巴黎，拿破仑被放逐到大西洋中的圣赫勒拿岛（île Sainte-Hélène），并于六年后去世。