孙杨200米自由泳夺冠 获里约奥运中国游泳首金

哈通社阿斯塔纳8月9日电 据中国媒体消息，里约奥运游泳比赛第三日，男子200米自由泳决赛，孙杨以1分44秒65的成绩，拿到中国游泳本届奥运首枚金牌，南非名将勒克洛斯1分45秒20获得亚军，美国的德维尔以1分45秒23获得季军。

游泳首日拿下400米自由泳亚军，孙杨背靠背出战200米自由泳比赛。预赛孙杨以1分45秒75的成绩排名第一，半决赛又游出1分44秒63的今年世界最好成绩，依旧排名第一晋级决赛。日本400米混合泳金牌得主萩野公介、美国名将德维尔、世界纪录保持者德国人比德尔曼、南非蝶泳王勒克洛斯和英国世锦赛200自冠军盖伊等名将，都获得决赛资格。



决赛孙杨在第四道，萩野公介第三道，德维尔第三道，比德尔曼第六道，勒克洛斯与盖伊在第一道和第八道。出发后孙杨按照预赛和半决赛的节奏，前半程并未完全发力，而是蓄势待发的状态，很好地保持自己的节奏，而勒克洛斯又是先游在最前面。50米到边时，勒克洛斯游在第一，孙杨则排在第四。



游到100米半程时，勒克洛斯依然处在第一，孙杨继续按照自己的节奏。进入后半程，孙杨加速开始超越，到150米时已经冲到第三的位置。最后50米冲刺，孙杨充分起腿，甩开所有竞争者，反超勒克洛斯到第一将优势保持到终点。



最终孙杨以1分44秒65的成绩夺冠，获得里约奥运中国游泳首枚金牌。勒克洛斯1分45秒20获得亚军，德维尔以1分45秒23获得季军。



值得一提的是，在400米自由泳项目上夺得金牌的澳大利亚选手霍顿，在赛后的新闻发布会上公开宣称孙杨为“药检阳性的人”，并表示不愿意同他同台竞技，引起轩然大波。



中国泳协巴西当地时间周日（8月7日）以抗议邮件的形式要求澳方就其本届400米自由泳冠军霍顿称中国运动员孙杨"嗑药骗子"的言论道歉。路透社消息称，澳洲奥委会（AOC）发言人表示："霍顿有权发表自己的观点。"



而孙杨就霍顿的评论发表了最新回应。他称和霍顿"不是朋友"。而在本周将举行的1500米自由泳比赛中二者有可能再次相遇。孙杨对记者说："1500米，我是王者" 。（编辑：木合塔尔·木拉提）