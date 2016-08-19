里约奥运：博尔特200米夺金 奥运金牌增至八枚

哈通社阿斯塔纳8月19日电 据外媒消息， 2016年里约奥运会田径项目第7比赛日的男子200米决赛，牙买加闪电博尔特以19秒78的成绩夺得该项目金牌，同时也拿到了个人奥运会第8枚金牌。

加拿大选手格拉瑟以20秒02的成绩摘得银牌，法国选手勒梅特以20秒12夺得铜牌。



博尔特稍后还将参加4×100米的接力决赛。他的目标是和北京以及伦敦奥运一样包揽100米、200米以及4×100米项目的金牌。



在田径赛场上，目前只有美国的卡尔•刘易斯（Carl Lewis）以及芬兰长跑运动员帕沃•鲁米（ Paavo Nurmi）获得过比博尔特更多的奥运金牌，这两人都获得过9枚奥运金牌，但刘易斯同时还兼项跳远。



"我要证明自己和贝利还有阿里一样，是最伟大的运动员。"博尔特说。



现年29岁的博尔特在2008年北京奥运会和2012年伦敦奥运均夺得该项目冠军。该项目的奥运纪录是博尔特在2008年的北京创造的19秒30，世界纪录则是2009年博尔特在德国柏林创造的19秒19。



在半决赛中，博尔特跑出了同决赛成绩一样的19秒78。



比赛开始之后，处在第六道的博尔特起跑就处于领先，进入弯道之后，博尔特已经领先第二名几乎三个身位，最终他毫无悬念地第一个冲过终点，以19秒78的成绩再次卫冕奥运会男子200米冠军。



但一直认为博尔特最近几年状态下降的前美国田径名将迈克尔约翰逊评论说，"我本来以为博尔特能够跑得更快，但他很快领先并保持到了最后。"