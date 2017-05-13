国际空间站迎来第200次太空行走

哈通社阿斯塔纳 —— 据新华社消息，国际空间站12日迎来第200次太空行走。两名美国宇航员在这次由于突发小故障而被压缩作业时间的任务中，成功完成了预定的主要工作。

美国航天局在一份声明中说，当天出舱的两人是空间站指令长佩姬·惠特森和刚刚抵达空间站的宇航员杰克·费希尔。在出舱准备阶段，与费希尔宇航服连接、用以供电供氧的软管出现"少量漏水"，他只好与惠特森共用一条软管为宇航服充电，所以两人宇航服的电量都没有充足，任务时间被迫缩短。

惠特森和费希尔原定出舱时间是美国东部时间8时左右，但由于这次漏水事故，两人直到9时8分才正式出舱。原定的6个半小时任务时间，也被地面人员减至4个小时。

两人出舱后，首先争分夺秒地移除了一个旧的大型电子设备箱，然后又装了一个新的。这个电子设备箱为空间站上的科学实验设备提供电力和数据连接，是他们这次太空行走的首要任务目标。

按美国航天局的话说，惠特森和费希尔最终"成功完成了所有主要工作"。除了这个电子设备箱，他们还安装了给太空粒子探测器"阿尔法磁谱仪"传输数据的一个连接器，修理了一个机械臂连接处的绝缘设备，并给一个名叫"加压对接适配器－3"的设备装上了防护板，将来接待美国商业飞船的一个对接端口将安装在这个设备上。

今年57岁的惠特森去年11月抵达国际空间站，是迄今空间站年龄最大的女宇航员。算上这次任务，她已经9次实施太空行走，是太空行走次数最多的女性。

据美国航天局的统计数据，此次是宇航员为建设和维修国际空间站进行的第200次太空行走。国际空间站于1998年开建，当年12月7日迎来了它的第一次太空行走，两名美国宇航员走出现已退役的"奋进"号航天飞机，为空间站头两个组件--美国"团结"号节点舱和俄罗斯"曙光"号功能货舱--成功连接动力线和数据传输线。