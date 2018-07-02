联合国教科文组织俱乐部200多位代表聚首阿斯塔纳

哈通社/阿斯塔纳/7月2日 -- 阿斯塔纳20周框架下，由联合国教科文组织俱乐部哈萨克斯坦国家协会与首任总统基金会共同举办的"阿斯塔纳：和平和和谐中心"国际会议2日在阿斯塔纳拉开帷幕。

消息称，会议介绍了哈萨克斯坦在建立民族间协议和对话方面的经验，并讨论哈萨克斯坦在国际舞台上作为和平与和谐的中心的作用。

"今天的辩论平台吸引了政府机构、公民社会、商业、国际组织以及联合国教科文组织俱乐部的200多位代表参与。会议旨在民族间相互理解、加强文化对话等领域交流经验与意见。此外，还将通过建立专家和公共部门之间的联系，分析现状并积累经验。"文化与体育部副部长阿克托特•热伊穆库洛娃在会议开幕式上说。

会中，热伊穆库洛娃还指出文化多样性和支持度对于哈萨克斯坦重要性。

副部长表示，自获得独立以来，在保护文化遗产等方面开展了一系列工作。从2004年起，对国内文化遗址、物质及非物质遗产进行了复兴工作。2013年开始则开始收集在国外与哈萨克斯坦相关的宝贵遗产。因此，作为文化复兴第三阶段的"精神文明复兴"规划具有重要意义。



据了解，此次会议框架下100多位代表将有机会了解哈萨克斯坦及其他国家代表的优秀经验。

"会议期间，将有望制定发展哈萨克斯坦与亚太地区青年领导能力的具体建议。通过本次会议，将倡导教科文组织成员国促进文化交流并支持和平。" 热伊穆库洛娃说。

据了解，会议将在2-3日期间举行，会议将吸引包括联合国教科文组织俱乐部代表在内的近200名代表参与。

据悉，会议第二日还将举办由首任总统基金会和联合国教科文组织共同组织的"The Planet of ART"国际艺术节活动。

【翻译：冰山】