哈萨克斯坦和卡塔尔之间的贸易额达到200万美元

哈通社/努尔苏丹/2月14日 – 对于哈萨克斯坦而言，卡塔尔是经历了时间考验的值得信赖的伙伴。

在14日举行的哈萨克斯坦与卡塔尔政府间高规格联合委员会第五次会议上，哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫做出上述表示。

“我们将卡塔尔视为哈萨克斯坦在中东地区的主要合作伙伴之一。在27年的建交历史中，双方建立了相互信赖的建设性对话机制。对于哈萨克斯坦而言，卡塔尔是经历了长久时间考验的值得信赖的好朋友和合作伙伴。哈萨克斯坦感谢卡塔尔在哈社会公共领域的捐助性建设项目。卡方专门拨款在阿拉木图州建设了一家妇产科医院。2018年，卡塔尔发展基金会的资金支持下，在我国首都努尔苏丹建立了一所学校。就在昨天，这所学校刚刚被正式命名为谢赫·塔米穆·本·哈马德·阿勒塔尼学校。”鲁斯兰·达列诺夫说。

外交部长指出，哈萨克斯坦与卡塔尔之间的政治和投资合作正在高速发展当中，在这一良好的形势下，两国之间的贸易额达到了将近200万美元。

“与此同时，投资、金融、能源、农业、科学和其他领域的合作不断增强，也将为双边贸易额的提升带来新的动力。我们将致力于推动哈卡双边多领域合作的深入发展。”他说。

卡塔尔贸易和投资部长阿里·本·阿赫梅德·阿勒库瓦里率队参加了会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】