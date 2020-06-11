简化举办奥运会 国际奥委会与东京奥组委提出200多项方案

哈通社/日内瓦/6月11日 -- 围绕受新冠肺炎疫情影响推迟至明年夏季举办的东京奥运会，国际奥委会与东京奥组委已经梳理出200多项有关削减成本以及简化办奥运的调整方案。今后，东京奥组委将研究各项目的具体对策，与各国际单项体育联合会等协商后，9月由国际奥委会协调委员会归纳出最终建议。

监督东京奥运筹备状况的IOC协调委员会主席科茨、IOC与奥组委联合设立的工作小组进行了报告。会后，奥组委主席森喜朗和秘书长武藤敏郎召开了记者会。执委会后，IOC主席巴赫也将举行记者会。

日本政府本月在内部汇总了缩小开闭幕式规模、削减观众等旨在防止感染的论点梳理。奥组委和IOC在此之前，推进了对旨在简办的运营计划调整和课题的验证。打算首先大致确定削减成本的具体举措，在今年秋季以后全面探讨防疫对策。