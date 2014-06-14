人民币创2011年末以来最大单周涨幅

哈通社阿斯塔纳6月14日电，据华尔街日报报道，本周人民币创下两年半来的最大单周涨幅，这使外界猜测中国央行三个月来压低人民币的行动是否已告结束。

在早些时候触及两个月高点之后，美元周五收于人民币6.2107元，意味着人民币本周上涨0.6%，创2011年末以来的最大单周涨幅。

人民币重现强势之前，从出口额、工业增加值到信贷供应量的一系列数据都显示中国经济稳步回升。在本周的五个交易日中，中国央行有四个交易日通过中间价引导人民币走高，反映出监管层对自己的领导力愈加自信。

中国央行的上述行动与其此前的举动完全相反。今年早些时候，中国央行引导人民币贬值3%，希望以此提振出口，并遏制赌定人民币进一步升值的投机资本流入。

面对人民币走势的突然迅速逆转，分析师们在人民币是否已经触底以及是否将很快重拾升势的问题上展开了争论。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)的分析师们认为，较好的经济数据以及国际外交因素在其中发挥了作用。

中国3月份贸易顺差为359亿美元，超过市场预期。制造业数据和通货膨胀数据也显示出了经济复苏迹象，同时银行业也扩大了对企业的放贷活动，这缓解了对中国经济急速放缓的担忧。

美银美林分析师在报告中称，中国央行通过定向下调存款准备金率的方式向金融系统注入更多资金，以此来刺激增长，而不是直接注资，因此对人民币贬值的依赖减少。

报告称，在外交层面，由于下个月将召开中美战略与经济对话，中国政府也不希望引发外界对中国操纵汇率的批评。

中国央行本周除了周三之外一直在引导人民币走高，周三美元/人民币中间价较前一交易日持平。中国央行通过每天早上发布的美元/人民币中间价来引导人民币的走势。3月底，中国央行将美元/人民币日交易区间从原来的较中间价上下浮动1%扩大到2%。

人民币此前意外走低令使用衍生品押注人民币长达数年的涨势将继续的投资者损失了数十亿美元，3月份央行扩大人民币交易区间后，人民币一度创下十年来的最大跌幅。人民币走低还促使香港的零售银行推出了押注人民币进一步贬值的投资产品。作为香港最大的本土基金之一，Myriad Asset Management Ltd.预计，到2016年人民币将触及1美元兑人民币7元的水平。

但另一些投资者仍对人民币抱有信心。

Stratton Street Capital LLP驻伦敦的基金经理西曼(Andy Seaman)称，中国经济的长期基本趋势没有改变：经常项目账户仍为盈余状态，经济增长率仍远高于其他多数国家。他预计长期内人民币将升值。西曼目前帮助管理13亿美元的资产。

汇丰(HSBC)的外汇策略师在一份报告中称，此前人民币的下跌是中国央行为再次向市场注入双向波动所采取的措施所致。汇丰指的是中国监管部门决心让汇率机制更加以市场为导向。

汇丰称，目前预计人民币全面回升可能还为时过早，但中国央行近期的行动表明对人民币的猛烈抛售可能已经结束。