哈萨克斯坦石油运输公司2013-2014年间共向股东派付股息700亿坚戈

哈通社阿斯塔纳10月21日电，哈萨克斯坦石油运输（KazTransOil）股份公司首席执行官哈伊尔格勒德•哈布勒丁今日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上称，该公司今年前9个月石油运输量为4600万吨。

哈布勒丁说："2013年，公司共运输石油6700万吨，这是哈萨克斯坦石油年产量的60%。而在今年前9个月内，运量为4600万吨。"

哈布勒丁表示，公司除了运输石油，还通过阿斯特拉罕-曼格舍拉克管道向阿特劳州和曼格斯套州运输淡化水。"目前，我们通过这条管道每年运输2300万立方米淡化水，"他说。

谈及公司股息问题时，哈布勒丁表示，哈萨克斯坦石油运输公司在2013-2014年间共向股东派付股息700亿坚戈。

哈布勒丁说："目前，哈萨克斯坦石油运输公司财政稳定，融资能力持续加强，是最值得信赖的哈萨克斯坦企业之一。2013年，公司净收入达630亿坚戈，较2012年增长90%。"

据介绍，哈萨克斯坦石油运输公司在进行国民IPO之前公布的投资备忘录指出，公司收入的至少40%将用于派付股息和向哈萨克斯坦籍股东分红。（编译：吴然）