美国称2013年全球遭9707起恐怖袭击逾17800人死亡

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网消息，美国国务院30日发布年度全球恐怖主义报告，称2013年全球发生9707起恐怖袭击，造成逾17800人死亡，超过32500人受伤，2990余人被绑架或劫持为人质。

国务院反恐协调员蒂娜·卡伊达诺当天发布这一报告。报告显示，伊拉克、巴基斯坦、阿富汗、印度、菲律宾、泰国、尼日利亚、也门、叙利亚和索马里是全球遭受恐袭次数最多的国家，其中伊拉克去年发生2495次恐怖袭击，造成6378人死亡、14956人受伤，三项统计数字均居各国首位。塔利班是全球范围内发动恐袭次数最多的组织，去年制造641次恐袭，造成2340人死亡。 从恐袭手段来看，爆炸和武装袭击是恐怖分子最常使用的手段，高达57%的恐袭通过爆炸实现，武装袭击占比为23%。与2012年相比，暗杀、攻击基础设施和绑架人质等恐袭手段所占比例均有所上升。 值得注意的是，去年全球发生510次自杀式恐怖袭击，造成逾3800人死亡，7700余人受伤，自杀式恐怖袭击明显比其他袭击手段更为"致命"。 从袭击目标分析，报告显示过半数的恐怖袭击把目标锁定为平民或警察，去年全球有36个国家发生了以新闻媒体和记者为目标的恐袭事件，总数达167起，主要集中在叙利亚、巴基斯坦、伊拉克等国，手段包括暗杀、绑架和武装袭击等。 卡伊达诺表示，去年"基地"组织的核心领导层继续被削弱，但"基地"组织分支机构以及中东和非洲一些与基地组织理念相近的组织正表现出越来越强的攻击性。暴力极端分子加强了对新媒体平台和社交媒体的运用，但其效果"好坏参半"，虽然新媒体可以让他们更快地交流信息，但各种信息源之间也存在矛盾和混乱，这种现象正变得越来越普遍。 美国还继续把古巴、伊朗、苏丹和叙利亚列为"支持恐怖主义国家"，对四国实施武器出口和销售禁令，拒绝向它们提供经济援助。