丰田2013财年销量创新高

哈新社阿斯塔纳5月9日讯，据俄塔社报道，丰田汽车公司发布发布了2013年4月至2014年3月丰田集团联合财务报表与2014财年联合财务预测报告（日本的财政年度为前一年4月到次年3月）。报告显示，在2013财年，丰田汽车全球销量首次突破1千万辆，达到1013万辆汽车的历史新高。

据公布的数据显示，丰田集团2013财年销售额达到256,919亿日元（约合人民币15,542亿元），比去年同期增加36,277亿日元（约合人民币2,195亿元），同比增长16.4%。营业利润为22,921亿日元（约合人民币1387亿元），比去年同期增加9,712亿日元（约合人民币588亿元），同比增长73.5%。纯利润为18,231亿日元（约合人民币1103亿元），比去年同期增加8,609亿日元（约合人民币521亿元），同比增长89.5%。 丰田预测，2014财年（即2014年4月至2015年3月）销售额将达到257,000亿日元（约合人民币15,547亿元），比上一财年增加81亿日元（约合人民币4.9亿元）。营业利润预计将达到23,000亿日元（约合人民币1,391亿元），比上一财年增加79亿日元（约合人民币4.8亿元）。