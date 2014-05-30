中国2013年流行词：老虎、大妈、土豪

哈通社阿斯塔纳5月30日电，据BBC报道，最新报告说，有364条新词语去年进入中国人的语言生活，包括"老虎"、"苍蝇"、"大妈"、"土豪"和"中央八项规定"等词汇。

中国教育部和国家语委星期四（5月29日）联合发布2013年中国语言生活状况报告。 报告称，国家语言资源检测与研究中心在125万个文本、12亿字次语料的基础上，筛选提取出新词语364条，并把这批热词分为新词语、流行词语、网络用语、网络多字格和走出国门的词语几个类别。 其中，"中央八项规定"、"棱镜门"、"H7N9禽流感"、"土豪"、"自贸试验区"、"单独二胎"、"中国大妈"、"光盘行动"、"女汉子"、"十面霾伏"成为十大新热词。 报告称这十大新词反映了2013年社会生活中的重大事件，以及媒体和百姓关注的焦点，从中可以窥见2013年中国与世界的社会生活。 在流行词语方面，有反腐经常提到的"八项规定"、"老虎苍蝇一起打"等词语 ；也有反映了社会关注的"土豪"和"雾霾"等词语。 三字格和四字格词语去年在网络上大量流行，比如"喜大普奔"（喜闻乐见、大快人心、普天同庆、奔走相告）、"不明觉厉"（虽然不明白对方在说什么，但是感觉很厉害的样子）、"人艰不拆"（人生已经如此的艰难，有些事情就不要拆穿）、"高大上"（高端大气上档次）。 反映去年网络语言使用鲜明特征的词语还包括："爸爸去哪儿"、"小伙伴们都惊呆了"、"待我长发及腰"、"涨姿势"等。 报告称，这些流行语纷纷入围汉语盘点和各种十大流行语榜单，满足了一些网友的语言创造欲，体现了语言的娱乐功能，但其生命力仍有待时间考验。