2014年1-5月中国和乌兹别克斯坦贸易额降幅继续收窄

哈通社阿斯塔纳7月1日电，据中国媒体报道，中国海关统计显示，2014年1-5月，中国与乌兹别克斯坦双边贸易额14.43亿美元，同比下降18.53%。其中，中方出口9.28亿美元，同比下降6.68%；中方进口5.15亿美元，同比下降33.72%。中方贸易顺差4.13亿美元。

从进出口商品结构上看，中国对乌出口主要商品为工程机械、空调、冰箱等机械设备及器具，金额2.39亿美元，占中国对乌出口额的25.79%，同比增长2.05%;电机、电气、音像设备及其零附件，金额9123.9万美元，占中国对乌出口额的9.83%，同比增长22.87%；天然气管道等钢铁制品，金额7767.4万美元，占中国对乌出口额的8.37%，同比下降69.59%；货车、起重车等车辆及其零配件，金额6784.2万美元，占中国对乌出口额的7.31%，同比增长8.47%；塑料及其制品，金额6484.5万美元，占中国对乌出口额的6.98%，同比增长9.49%。

中国自乌进口主要商品为棉花，6.1万吨，同比下降64.79%，金额2.11亿美元，占中国自乌进口额的41.07%，同比下降44.01%；其次为天然气，金额1.69亿美元，占进口额的32.77%，同比下降35.72%；天然铀，金额1.15亿美元，占中国自乌进口额的22.42%，同比增长6.8%；。