英国现2014年首个麦田怪圈 长约122米

哈通社阿斯塔纳电，据中新网援引英国《每日邮报》7月14日报道，英国多塞特郡布兰德福特福鲁姆（Blandford Forum）附近农田中惊现今年以来首个麦田怪圈，有关其代表含义以及创作者引发诸多猜测。

这个麦田怪圈由几何直线和圆圈组成，延伸近122米，一夜之间突然出现。许多人认为，这些怪圈可能是当地人的恶作剧。另外一些人认为这些神秘图形是外星人留下的证据，业余飞行员、麦田怪圈迷马修•威廉姆斯（Matthew Williams）说："无论是谁创造了这些图形，无论它们代表什么意义，这些图形在一夜之间出现，你必须钦佩他们的杰作。" 威廉姆斯还说："去年夏季，我们没有发现很多麦田怪圈，但是新发现的怪圈弥补了这一遗憾。首个怪圈出现标志着英国夏季开始。我知道农民憎恶它们，但你真的应该欣赏麦田中的美丽怪圈。" 威廉姆斯不是麦田怪圈信仰者，他以前承认自己也曾于2000年时创造麦田怪圈，甚至曾因此被罚款。此后他因患上花粉热而被迫放弃这一兴趣。但越来越多的怪圈制造者都在试图绘制更为复杂的麦田怪圈。但是在农民的反对和法律约束下，英国麦田怪圈的数量一直在下降，2012年有50个怪圈，2013年仅有15个。 麦田怪圈设计者约翰•伦德博格（John Lundberg）说："7月份是创造麦田怪圈的最好季节，也是怪圈大量出现的季节。"但伦德博格等人遭到许多人恶言相向，他们不仅收到大量辱骂性邮件和电话，有时候甚至遭到砖头袭击。伦德博格庆幸地称："幸好这里不是美国，人们不能带枪。"