俄罗斯总检察长：2014年俄冻结逾900个极端主义网站

哈通社阿斯塔纳1月13日电，据中新社报道，俄罗斯联邦总检察长尤里•恰伊卡12日对外界通报，2014年俄当局共冻结(限制访问)逾900家极端主义网站。

恰伊卡是在1月12日"俄联邦检察官日"庆典活动上透露上述消息的。他在对上年工作的总结陈述中说，检察机关针对激进意识形态和极端主义采取了大力度的措施，在相关联邦法实施不到一年的时间内，应检察机关的要求依法冻结的极端主义网站超过了900家。 一项有关"授权检察机关可不经法院裁定关闭煽动极端主义和群体骚乱网络来源"的俄联邦法律于2014年2月1日生效，根据该法，网站若散布极端主义内容，可立即被限制访问，网络运营服务商收到当局的要求后执行限制操作，网站在删除不当内容后，方可恢复访问。 俄罗斯自2003年起执行相关法律，规定通信服务提供商(运营商)有义务向有法律授权的国家机构及安全机构提供相关的用户通信服务信息，并对互联网毒品、违禁药品、儿童色情、煽动自杀等信息采取"黑名单"制。 据最新统计，截至2013年上半年，俄罗斯通过高速宽带访问互联网的个人用户已超过2600万人，另据俄电子通信协会数据，2012年俄罗斯移动互联网用户总数达到1800万人。