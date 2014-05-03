美媒：2014年智能手机市场联想LG最值得关注

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网援引美国科技网站digitaltrends 4月29日报道，市场研究公司Strategy Analytics发布的最新全球智能手机市场状况统计数据显示，三星和苹果公司智能手机份额仍居榜首，但联想和LG的卓越表现不禁让人眼前一亮，这也可能让他们成为2014年度"最值得关注"公司。

LG公司的数据并没有直接出现在Strategy Analytics的统计图表中，但据该公司报道称，今年第一季度，LG公司的销售量便达到了1230万，同比2013年第一季度增长了19%。我们不可否认，LG公司在过去的一年的确为我们献上了多款"超赞"智能手机，它也正在逐渐走进消费者心中。

当心华为 提放LG和联想

联想和LG的崛起使得两个领先品牌的市场份额出现轻微波动。苹果公司的市场份额从2013年初的17.5%降至今年的15.3%，三星公司的市场份额也从32.4%波动到31.2%，但两家公司的销售额却依然呈现增长态势，三星公司销售量从6900万同期上升8900万，苹果公司也从3700万升至4300万。

事情似乎正朝着有利于LG和联想的方向发展。2014年LG公司发布的旗舰级安卓手机G3有可能会在与三星Galaxy S5、Xperia Z2以及HTC One M8的"竞争战役"中取得胜利。联想公司方面，若其符合所有的监管条件，则其很快便会成为摩托罗拉的新主人，这也将极大的提升联想公司影响力。

夹在中间的华为公司销售量虽然有所增加，但其市场份额一直保持不变。华为公司如果还"保持缄默"，那它第三"宝座"便岌岌可危了。2014年对联想和LG来说充满了无限可能。尽管短时期内，三星和苹果的"霸主"地位不会受到威胁，但高科技领域变化无常，对于未来谁又能猜的准呢？