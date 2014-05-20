贾斯汀斩获2014年公告牌音乐七项大奖

哈新社阿斯塔纳讯，据美国媒体最新消息，一年一度的Billboard Music Awards（公告牌音乐奖）刚刚揭晓，在本届颁奖礼上，詹尼佛-洛佩兹、卢克-布莱恩、约翰-传奇、夏日五秒、凯莉-安德伍德以及等大牌明星均到场献艺。本届公告牌音乐奖是在著名的拉斯维加斯米高梅秀场举办的，到场嘉宾还有来自当地的乐队 Imagine Dragons（梦龙） 以及近两年火速窜红的新西兰女歌手Lorde。

2014最佳公告牌专辑奖由贾斯汀-汀布莱克获得（《The 20/20 Experience》），此外，他还获得了最受瞩目的最佳艺人奖、最佳男艺人奖、最佳公告牌专辑榜艺人奖、最佳电台歌曲艺人奖、最佳R&B艺人奖、最佳R&B专辑奖，共计七项大奖。

最佳女艺人奖由另类女歌手凯蒂∙佩里获得，她还获得了最佳数字歌曲艺人奖。新人Lorde在近两年来的颁奖礼上表现亮眼，此次又一举夺得最佳新人、最佳摇滚歌曲奖。近年来急速蜕变的麦莉-赛勒斯获得了最佳流媒体艺人奖以及最佳流媒体歌曲（视频）奖。

Imagine Dragons乐队的表现也颇为亮眼，他们获得了最佳乐队/组合奖、最佳公告牌单曲榜艺人、最佳摇滚艺人奖和最佳摇滚专辑奖。

此外，男歌手罗宾-西克凭借与 T.I. 和 Pharrell合作的《Blurred Lines》一举获得了最佳公告牌歌曲奖、最佳数字歌曲奖以及最佳电台歌曲奖。