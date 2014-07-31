俄议员：制裁会导致俄经济在2014年出现衰退

哈通社阿斯塔纳电,据俄新网莫斯科7月31日电 俄罗斯联邦委员会（议会上院）经济政策委员会第一副主席尤里•沙姆科夫预测，欧美对俄实施的制裁或对俄罗斯经济产生严重影响，其中或导致其在今年年底前就出现衰退。

议员向俄新社表示："受制裁影响，国内生产总值（GDP）很可能出现下滑，并产生负面结果，可能今年年底前就会出现衰退。"他指出禁止技术供应是较为不利的因素。 沙姆科夫继续说道，西方国家引入对俄罗斯银行贷款的限制也可能会对俄罗斯经济产生不利影响。他说："这一方面可能对我国经济和消费者产生最为严重的影响。因与不正当银行竞争原本就很难获得的信贷资源未来将更加难以获得。" 他表示，一种方案是从中国和金砖国家吸引贷款。沙姆科夫指出："无论如何，这种限制都会影响我国资金的流动性。" 但与此同时，议员不排除一些俄罗斯人或从这种经济形势中获利，因为银行可能提高存款利率。 第一副主席指出，至于法人单位，则形势不一，可能需要政府出台重大措施。沙姆科夫认为削弱卢布的方针是对抗制裁对俄经济影响的主要方法。他说："这会削弱卢布，这样会增加金融资金的流动性，为我们的生产提供竞争优势，扩大销售市场、课税基础，增加就业岗位。"