“和平使命—2014”上合组织 联合反恐军事演习简介

哈通社阿斯塔纳8月19日电，上海合作组织即将举行联合军演，参演部队人数约为7000人，是该组织自2005年以来举行的规模最大的军事演习。

此次上合组织"和平使命-2014"军演将于8月24日至29日在中国内蒙古自治区的朱日和训练基地举行。据新华社报道，这是自"和平使命-2005"军演以来上合组织举行的最大规模军演。"和平使命2005"军演的参演部队人数有近万人。 哈萨克斯坦今年派出近300名军人，此外还有10门迫击炮、20辆BTR装甲运兵车以及苏-27战斗机、安-72运输机和空客C295运输机等。

据俄罗斯东部军区发言人透露，俄罗斯今年派出的参演部队将由大约900名官兵组成，此外还有4架苏-25攻击机、8架米-8MT直升机和100件其他军事装备等。

吉尔吉斯斯坦国防部称，该国将派出500名左右的军人参演，其中大多数是特种部队成员。 塔吉克斯坦国防部表示，该国将派出大约250名军人参演，他们将乘坐中国空军的飞机抵达演习地点。

乌兹别克斯坦虽是上合组织成员国，却一直拒绝参与该组织的实兵演练。

中国空军在今年军演派出歼-10、歼-11、歼轰-7、空警-200等7型23架飞机和数辆伞兵战车，将参加3个实兵行动演练。以及其余参演军人预计都将来自中国。

据中新网援引英国《简氏防务周刊》网站报道称，近年来，由中国主导的上合组织似乎在淡化其军事色彩，转而大力支持中亚地区的经济与执法方面的合作，外界不清楚上合组织重启大规模军事演习是为了什么。但是，此举恰好与俄罗斯最近试图与中国等东部盟友拉近关系同步。由于乌克兰危机，目前俄罗斯与西方国家的关系一落千丈。 报道还称，上合组织9月份将在塔吉克斯坦首都杜尚别举行峰会。外界又有猜测说，届时该组织将会进一步扩大。印度、伊朗、蒙古国和巴基斯坦现在是上合组织观察员国，而印度、伊朗和巴基斯坦曾反复表达过成为正式成员国的愿望。 据悉，一位参与杜尚别峰会准备工作的匿名消息人士对塔吉克斯坦当地媒体说，上合组织2014年不会接收新成员。