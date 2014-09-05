中国出版《中亚黄皮书:中亚国家发展报告（2014）》 指日本谋求"亚洲盟主"推动对中亚外交不断升级
报道称，《中亚国家发展报告（2014）》指出，谋求成为"政治大国"和"亚洲盟主"是推动日本对中亚外交不断升级的根本原因。
中亚是日本打造政治大国形象的重点区域之一。中亚地处欧亚大陆腹心位置，北与俄罗斯相邻，南有伊朗、阿富汗，西与外高加索相接，东依中国为界，既是东西方文明、传统与现代文化的交融点，也是陆路交通的中转站。美国国际战略家布热津斯基将该地区纳入"大棋局"和"全球巴尔干"范畴内。"9•11"事件后，中亚地理位置的重要意义更是不言而喻。因此，任何大国都不会无视中亚的存在，而会争取本国在中亚地区更多的存在空间；不会对中亚问题袖手旁观，而会确保本国在中亚问题上拥有更大的发言权。
建交以来，日本为中亚国家提供了各种形式的援助，可以说是中亚地区重要的援助国之一。日本还通过参与中亚地区的国际行动，提出自己主导的"中亚+日本"对话机制，努力推进对中亚外交。日本外务大臣麻生太郎直言："日本要努力营造出一种氛围，即提到中亚就不能忽视日本，这应该可以推动日本外交在宽度与深度上获得进一步发展。"总之，日本不惜出人、出钱、出力，力求扩大日本在中亚的存在感，增加日本的影响力与话语权。
报道说，值得注意的是，争取"入常"是日本谋求成为"政治大国"的重要表现，"联合国安理会是以‘大国一致'原则为基础构成的政府间国际组织，成为常任理事国就意味着成了世界公认的大国"。而就在此处，日本的多年耕耘结出果实：中亚国家明确表示支持日本成为联合国安理会常任理事国。
报道还称，作为"亚洲主义"的基本特征与精神内核，"联合亚洲"与"盟主意识"清晰地体现在日本对中亚的外交实践中，而"对抗西方"的思想则在"二战"后逐渐被"脱亚亲美"的思想所取代，并在一定程度上影响着日本的中亚外交。
报道总结说，黄皮书指出，具体来说，在日本对中亚外交中，"联合亚洲"与"盟主意识"经常交织为一体。一方面，日本强调自己的亚洲国家身份，表示愿意帮助同为亚洲国家的中亚五国。另一方面，日本自比为"亚洲盟主"，认为自己有责任有义务带领中亚国家向前发展。