中国出版《上合组织发展报告（2014）》 指媒体炒作中俄在中亚的"竞争"关系是挑拨离间

哈通社阿斯塔纳9月5日电，据中国网报道，5日，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所与社会科学文献出版社共同举办的《中亚黄皮书：中亚国家发展报告（2014）》《上海合作组织黄皮书：上海合作组织发展报告（2014）》发布会在京举行。

报道称，《上海合作组织发展报告（2014）》指出，中俄与中亚成员国一道积极推动上海合作组织建设取得积极进展。

报道说，黄皮书认为，中国和俄罗斯是上海合作组织中影响力最大，实力最强的两个成员国，这是毋庸置疑也无可回避的现实。当前，一些媒体主要是西方媒体不断炒作中俄在中亚的"竞争"关系，这显然是一种挑拨离间行为。中国与俄罗斯在中亚的确存在某种程度的竞争关系，但是，这种竞争实际上是一种相互补充的关系，而不是"零和博弈"，总体上是一种互利共赢关系。

报道指出，黄皮书认为，中国与俄罗斯正致力于建立"全面战略协作伙伴关系"，政治上高度互信，在中亚地区，中国完全尊重俄罗斯的根本利益。正如中国国家主席习近平所讲，"中国在中亚不谋求势力范围"，这是十分明确的立场。这句话含义丰富，其核心是中国尊重和支持俄罗斯在中亚的特殊地位、利益和作用。中俄战略协作伙伴关系的实质是致力于共同发展。

报道总结称，黄皮书指出，事实上，中国在中亚的存在对俄罗斯十分有益。首先，中俄是抵御西方东进中亚的重要战略伙伴。比如，在抵御"颜色革命"问题上，中俄的立场一致；其次，中国与中亚的合作抵消了中亚与俄罗斯合作的疑虑，使其在战略上更加容易接受俄罗斯力量的存在；最后，俄罗斯在中亚安全及经济合作方面有时力不从心，需要中国这个最安全的合作伙伴助其发力，仅凭俄罗斯的力量，很难维护中亚安全并促进中亚经济发展，中国的进入和存在有利于弥补俄罗斯的力量缺陷。