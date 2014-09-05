中国出版《中亚黄皮书:中亚国家发展报告（2014）》 指中亚安全进入风险上升期 需合作共同抵御威胁
报道称，黄皮书认为，中亚地区未来将面临来自以下5个方面的威胁。
第一，宗教极端主义与恐怖主义的威胁大幅上升，中东-南亚-中亚-中国新疆的宗教极端主义与恐怖主义弧形带将连通形成，对地区安全影响构成重大威胁。这是在始发于中东的全球性伊斯兰保守主义复兴浪潮背景下，出现的宗教极端主义变异的结果。极端思想的传播，包括"圣战"思想，主要来自中东。目前中亚是处于各国政府对宗教极端组织严控高压，而中亚各恐怖组织和极端组织蠢蠢欲动的阶段，未来将有可能进入新一轮恐怖主义和极端主义组织活动的高峰期。
第二，来自阿富汗"圣战者"的袭扰将增多。这里并非指塔利班，而是在十年反恐战争中成长起来的新一代宗教激进分子--他们是来自阿富汗的梦想建立一个全球"哈里发"的"圣战者"，这是真正的威胁。很多人是来自阿富汗以外的国家，包括"乌伊运"武装分子。此外，阿富汗的非法越境者中还有毒贩、难民。中亚国家与阿富汗的边防状况令人忧虑。塔吉克斯坦与阿富汗的边界线长1344公里，土库曼斯坦与阿富汗的边界线蔓延900公里。与固若金汤的乌兹别克斯坦同阿富汗间137公里的边界线相比，塔土两国与阿富汗的边界管理非常之松弛，形形色色的武装分子都在觊觎这两处中亚"入口"。
第三，毒品威胁严重化、扩大化。阿富汗鸦片播种面积在扩大，未来的趋势是还会进一步增长。波及中亚的毒品过货量会增大，毒品消费量将上升，塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦面临的情况将尤为严重。
第四，社会矛盾进入高发期。中亚国家独立20余年，受内外因素影响，经济发展各自出现一些困难，有的国家甚至遭遇经济发展瓶颈，这成为中亚国家社会矛盾高发的重要原因。未来，社会矛盾可能会导致群体性事件增多，民间组织外援增多并趋于政治化，社会矛盾与宗教极端思想相结合会令问题更加复杂化。
第五，边界冲突常态化。中亚国家边境地区由于边界划分问题造成的边民之间、边民与边防士兵之间的冲突越来越频繁，未来还可能出现较大的冲突，这十分不利于地区稳定、边境地区经济发展和国家间关系。中亚国家对此问题趋于重视，一些国家，如吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦已经开始就边界问题进行谈判，并将签署勘界协定。建立类似边界磋商之类的机制，用非军事手段解决分歧是未来中亚国家的必要选择。