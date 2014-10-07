2014年度吉尼斯新纪录

哈通社阿斯塔纳10月7日电，《吉尼斯世界纪录大全》是根据休•比弗爵士的设想，由诺里斯•麦克沃特和罗斯•麦克沃特编辑创立，第一版于1955年问世。《吉尼斯世界纪录大全》集世界上最好、最坏、最美、最怪、最惨、最伟大的事物为大全，内容包括人类世界、生物世界、自然空间、科技世界、建筑世界、交通运输、商业世界、艺术欣赏、人类潜能、体育世界、社会政治等类别，收录了许多光怪陆离、难以想象的纪录。

2009年，《吉尼斯世界纪录大全》以37 种语言、在全球100多个国家累计销量已达1亿册，是世界上最畅销的版权图书。 以下是2014年度被收入《吉尼斯世界纪录大全》部分新的纪录 1.山羊"滑板高手" 25秒内行驶36米距离。

2. 最大的可移动恐龙模型 德国 Zollner Elektronik公司组装的该恐龙体长15.7米，体宽12.3米，身高为8.2米。

3.最多吸尘器收藏者 詹姆斯∙布劳恩因8年内收藏322款不同的吸尘器在《吉尼斯世界纪录大全》中占据了一席之地。 布劳恩表示，他收集这么多款式的吸尘器目的仅是为了比较哪一款最好用。

4.穿高跟鞋百米赛跑最好成绩 德国人茱莉亚∙布莱切穿着高跟鞋，以14秒531成绩创造了穿高跟鞋百米赛跑最好成绩。

5. 世界最小的狗 波多黎各一只名为米莉的奇娃娃荣获世界最小狗称号，米莉身高只有9.65公分，据米莉主任表示，米莉小的时候用火柴盒进食。

6. "走钢丝"最远距离的狗 一只名为奥兹的小狗在英国举行的F.A.I.T.H 动物保护展览上，成功走过18.22长度的钢绳而未摔倒，创下了新纪录。

7.收藏电影《星球大战》有关物品最多的人 美国加州名为史蒂夫∙桑斯威特共收集了30万个与电影《星球大战》有关物品，但最近吉尼斯评估委员会工作人员在其家中记录了90546件藏品，但这足以创下纪录。

（编译：阜博 ）