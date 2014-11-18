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    2014年度哈萨克斯坦小姐选美大赛组织方召开赛前介绍会（组图）

    16:47, 18 11月 2014
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳11月18日电，参加"2014年度哈萨克斯坦小姐"选美大赛决赛的34名佳丽已在阿拉木图开始了赛前训练。

    在为期两周的训练中，参赛佳丽除了参加每天的训练之外，外要参加社会和体育性活动，值得一提的是，今年参加决赛的佳丽由29名各州选派选手和5名网络最多得票的选手组成。

    今年的选美大赛将于11月28日在位于阿拉木图市的共和国宫举行。今年将启用新的比赛规则，由伊利亚∙伊林、卢伊娜、阿力∙沃卡珀夫、马拉特∙奥拉尔哈金和萨勒塔纳特∙别克吉格特娃组成的评委组将选出3名最终获胜者，之后比赛将进入网络和短信投票环节，最终结果将于29日在"哈萨克斯坦小姐"选美大赛官方网站上公布。

    据悉，今年的哈萨克斯坦小姐还将代表哈萨克斯坦参加"环球小姐"和"世界小姐"选美大赛，并获得100万坚戈的奖金。（编译：阜博 校对：林海）

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    标签:
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