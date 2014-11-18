2014年度哈萨克斯坦小姐选美大赛组织方召开赛前介绍会（组图）

哈通社阿斯塔纳11月18日电，参加"2014年度哈萨克斯坦小姐"选美大赛决赛的34名佳丽已在阿拉木图开始了赛前训练。

在为期两周的训练中，参赛佳丽除了参加每天的训练之外，外要参加社会和体育性活动，值得一提的是，今年参加决赛的佳丽由29名各州选派选手和5名网络最多得票的选手组成。

今年的选美大赛将于11月28日在位于阿拉木图市的共和国宫举行。今年将启用新的比赛规则，由伊利亚∙伊林、卢伊娜、阿力∙沃卡珀夫、马拉特∙奥拉尔哈金和萨勒塔纳特∙别克吉格特娃组成的评委组将选出3名最终获胜者，之后比赛将进入网络和短信投票环节，最终结果将于29日在"哈萨克斯坦小姐"选美大赛官方网站上公布。

据悉，今年的哈萨克斯坦小姐还将代表哈萨克斯坦参加"环球小姐"和"世界小姐"选美大赛，并获得100万坚戈的奖金。（编译：阜博 校对：林海）

高哈尔∙杰勒德巴耶娃

达莉娜∙库勒赛义托娃

阿依萨勒肯∙卡德尔别克

梅茹维尔特∙阿曼格利德诺娃

艾丽娅∙塞克山巴耶娃

艾詹∙别德舍娃

阿米娜∙霍加诺娃

雷吉纳∙万德谢娃

苏维特拉娜∙帕什科夫斯卡娅

劳拉∙穆尔莎莉莫娃

迪亚娜∙热迈孜

艾詹∙托列巴耶娃

卡丽娜∙沙伊坎诺娃

阿斯耶勒∙法伊祖丽娜

波塔古孜∙阿热拉勒卡耶娃

阿莱∙赛力克巴耶娃

阿西娅∙阿布索娃

古丽米拉∙阿布勒蒂诺娃

阿斯耶勒∙姆沙勒蒂诺娃

洛扎∙莎奇珀娃

维罗妮卡∙纳姆

艾达娜∙库勒希曼诺娃

耶勒米拉∙巴巴耶娃

艾达娜∙玛吉别克

亚历桑德拉∙科里温楚科

劳拉∙阿卜杜热曼诺娃

卡丽娜∙ 古热娅诺娃

阿斯耶勒∙肯吉哈利耶娃

阿勒特奈∙别科特巴耶娃

拉丽莎∙鲁莎科娃

阿娅古孜∙图尔德别克

阿娜尔∙马罕别托娃